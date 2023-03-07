Орбан: Венгрия находится на стороне мира, но держит порох сухим

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в своих соцсетях, что Венгрия находится на стороне мира, но держит порох сухим и развивает свою военную промышленность.

«Мы, венгры, на стороне мира, но держим порох сухим!» — написал он.

По словам Орбана, защита Венгрии в опасное время является важнейшей задачей правительства страны.

Он добавил, что в связи с этим развитие обороны и военной промышленности в Венгрии не должно замедляться, несмотря на европейский экономический кризис, связанный с введёнными Западом санкциями против России.

Ранее Орбан в интервью швейцарскому изданию Weltwoche предложил создать европейское НАТО без США.