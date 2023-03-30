Французский политик Филиппо: обучающих ВСУ во Франции должны привлечь к ответственности
«Украинские солдаты обучаются французской армией на французской земле. Почему депутаты не требуют права голоса?» — написал он в Twitter.
По словам Филиппо, «обучать личный состав одной из сторон — значит вступать в войну».
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Le Figaro заявил, что с конца марта поставки снарядов калибра 155 мм Украине будут удвоены.
Президент России Владимир Путин убеждён, что западные страны пересекают все красные линии, осуществляя поставку оружия Вооружённым силам Украины.