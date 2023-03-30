Французский политик Филиппо: обучающих ВСУ во Франции должны привлечь к ответственности

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Украинские военнослужащие обучаются на территории Франции, но при этом никто из властей не привлекается к ответственности за это. Об этом заявил экс-депутат Европейского парламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Украинские солдаты обучаются французской армией на французской земле. Почему депутаты не требуют права голоса?» — написал он в Twitter.

По словам Филиппо, «обучать личный состав одной из сторон — значит вступать в войну».

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Le Figaro заявил, что с конца марта поставки снарядов калибра 155 мм Украине будут удвоены.

Президент России Владимир Путин убеждён, что западные страны пересекают все красные линии, осуществляя поставку оружия Вооружённым силам Украины.

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