Франция удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Украине

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Figaro заявил, что с конца марта Франция удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Украине, будет поставлять 2000 единиц в месяц.
Франция удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Украине
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы также будем поставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-мм снарядов, с конца марта их будет поставляться 2000 (единиц) в месяц», — сказал министр.

21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.

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