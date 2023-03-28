Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Figaro заявил, что с конца марта Франция удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Украине, будет поставлять 2000 единиц в месяц.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы также будем поставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-мм снарядов, с конца марта их будет поставляться 2000 (единиц) в месяц», — сказал министр.

21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.