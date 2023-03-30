Politico: Россия одержала верх над США в отношениях с государствами Африки и Азии
По его словам, сверхдержавы по-своему призывают государства Африки и Азии встать на свою сторону.
«В отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет», — считает Лиссуба.
Он добавил, что Африка не осуждает открыто СВО на Украине и не принимает участие в санкциях против России.
Также с некоторыми странами Африки Россия поддерживает дружеские отношения.
19 марта агентство Bloomberg сообщило, что политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта.
Обозреватель The Guardian Джонатан Стил заявил, что большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис.