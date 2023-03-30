Депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в материале для Politico заявил, что в борьбе за поддержку развивающихся стран Россия одержала верх над Соединёнными Штатами.

По его словам, сверхдержавы по-своему призывают государства Африки и Азии встать на свою сторону.

«В отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать. Россия это понимает. Запад — нет», — считает Лиссуба.

Он добавил, что Африка не осуждает открыто СВО на Украине и не принимает участие в санкциях против России.

Также с некоторыми странами Африки Россия поддерживает дружеские отношения.

19 марта агентство Bloomberg сообщило, что политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта.

Обозреватель The Guardian Джонатан Стил заявил, что большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис.