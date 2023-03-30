Байден и президент Аргентины Фернандес обсудили сотрудничество для оказания помощи Украине

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Американский лидер Джо Байден и президент Аргентины Альберто Фернандес обсудили сотрудничество с целью поддержки Украины.

Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Белого дома.

Как передаёт его текст ТАСС, Байден и Фернандес  обсудили сотрудничество между США и Аргентиной по «дальнейшей поддержке народа Украины».

В феврале президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что западные страны пересекают все красные линии, осуществляя поставку оружия Вооружённым силам Украины.

По его словам, западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.

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