Кандидат в президенты Турции Синан Оган назвал односторонней позицию Запада по Украине
Об этом пишет РИА Новости.
Он заявил, что не считает правильным подход вмешательства Запада в региональные кризисы.
«Позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая разжиганию конфликта, чем её стабилизации. Мы все должны погасить этот огонь», — отметил Оган.
Ранее бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила, что Вашингтон и Брюссель не заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.
По её словам, когда КНР предложила свои 12 пунктов для решения украинского конфликта, Вашингтон и Брюссель отвергли их, говоря, что это «всего лишь пункты, а не мирный план».