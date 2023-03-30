Кандидат в президенты Турции Синан Оган назвал односторонней позицию Запада по Украине

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Кандидат в президенты Турции, выпускник МГИМО, член дискуссионного клуба «Валдай» Синан Оган заявил, что позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя.

Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что не считает правильным подход вмешательства Запада в региональные кризисы.

«Позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая разжиганию конфликта, чем её стабилизации. Мы все должны погасить этот огонь», — отметил Оган.

Ранее бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила, что Вашингтон и Брюссель не заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.

По её словам, когда КНР предложила свои 12 пунктов для решения украинского конфликта, Вашингтон и Брюссель отвергли их, говоря, что это «всего лишь пункты, а не мирный план».

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