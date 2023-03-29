Политики в Австрии намерены протестовать против выступления Зеленского перед парламентом

Сторонники Австрийской партии свободы (АПС) будут протестовать против выступления украинского президента Владимира Зеленского в парламенте Австрии, которое намечено на 30 марта. Об этом сообщил лидер партии Герберт Кикль.

Как пишет Exxpress, Зеленский обратится к австрийскому парламенту по видеосвязи, выступление планировалось на более ранний период, но уже тогда планы провалились из-за возражений со стороны АПС.

В четверг Зеленский произнесёт речь, но не во время пленарного заседания, а в рамках «общественного мероприятия» в парламенте.

«Президент страны, участвующей в вооружённом конфликте, использует трибуну парламента нейтрального государства как сцену для распространения украинской, проамериканской и пронатовской пропаганды», — цитирует Кикля ИноТВ.

Ранее Variety со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский второй раз подряд получил отказ в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар».

В академии отказались комментировать ситуацию.

В феврале сообщалось, что Зеленский не выступит с обращением на музыкальном фестивале в итальянском Сан-Ремо.





