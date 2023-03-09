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Variety: Зеленскому второй год подряд отказали в выступлении на церемонии «Оскара»

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Украинский президент Владимир Зеленский второй раз подряд получил отказ в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар».
Variety: Зеленскому второй год подряд отказали в выступлении на церемонии «Оскара»
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

Отмечается, что агент голливудского актёрского агентства Майк Симпсон направлял Американской киноакадемии просьбу включить в программу церемонии выступление Зеленского, однако ему ответили отказом.

В академии отказались комментировать ситуацию.

В феврале сообщалось, что Зеленский не выступит с обращением на музыкальном фестивале в итальянском Сан-Ремо.

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