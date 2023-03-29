Гросси не ответил на вопрос, поддерживает ли отправку Киеву снарядов с обеднённым ураном

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Гендиректор МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС не смог ответить на вопрос, поддерживает ли он отправку Киеву британских снарядов с обеднённым ураном.
Гросси не ответил на вопрос, поддерживает ли отправку Киеву снарядов с обеднённым ураном
  • Gettyimages.ru

«Являясь директором Международного агентства по атомной энергии, я не могу поддерживать или не поддерживать какую-либо поставку», — сказал он.

Гросси отметил, что МАГАТЭ давно изучало вооружение с низкообогащённым ураном.

«Оно не несёт серьёзной радиологической опасности, если к нему не прикасаться и не приближаться. Но в любом случае этот вопрос напрямую не касается той работы, которую мы выполняем здесь», — добавил Гросси.

21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на это.

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