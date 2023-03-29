Байден встал на колени для фотографии с рабочими в Северной Каролине

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Американский президент Джо Байден встал на колени, чтобы сделать совместную фотографию с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине.
Байден встал на колени для фотографии с рабочими в Северной Каролине
  • Gettyimages.ru

Трансляцию мероприятия вёл Youtube-канал издания The Independent.

Ранее в интернет попало видео, на котором американскому лидеру дают инструкции перед выступлением в Северной Каролине.

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