В интернет попало видео, на котором Байдену дают инструкции перед выступлением
«Да, сэр, вниз по спуску… Ваша метка будет синей слева. У вас синяя метка», — сказал сопровождающий Байдену.
Американский лидер в ответ подтвердил, что будет стоять на синей метке.
Ранее Байден процитировал поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и сказал, что ему страшно находиться в Белом доме.
В конце января Байден в ходе выступления пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.