В интернет попало видео, на котором Байдену дают инструкции перед выступлением

Журналисты в Северной Каролине засняли разговор президента США Джо Байдена с его сопровождающим в ходе визита на завод полупроводников.

«Да, сэр, вниз по спуску… Ваша метка будет синей слева. У вас синяя метка», — сказал сопровождающий Байдену.

Американский лидер в ответ подтвердил, что будет стоять на синей метке.

Ранее Байден процитировал поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и сказал, что ему страшно находиться в Белом доме.

В конце января Байден в ходе выступления пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.