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Байден во время выступления в Канаде случайно заявил, что аплодирует Китаю

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Президент США Джо Байден во время речи в канадском парламенте ошибочно заявил, что аплодирует Китаю. После этого он исправился и уточнил, что выражает восхищение Канадой, а не КНР.

«Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом», — цитирует его РИА Новости.

Сейчас Байден находится с визитом в Канаде, где уже встретился с премьер-министром Джастином Трюдо.

Ранее Байден процитировал поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и сказал, что ему страшно находиться в Белом доме.

В конце января Байден в ходе выступления пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.

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