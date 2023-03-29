Лавров назвал «неглубоким анализом» недавнее заявление Блинкена по Украине
«Последней такой тирадой отметился наш коллега господин Блинкен, выступая вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах России, а этого допустить нельзя. На чём основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ, мне сказать трудно», — сказал он.
Лавров подчеркнул, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине.
Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что считает призывы к миру на Украине возможной циничной ловушкой, целью которой является заморозка конфликта.