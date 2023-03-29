Лавров назвал «неглубоким анализом» недавнее заявление Блинкена по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров назвал недавнее высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине «неглубоким анализом».

«Последней такой тирадой отметился наш коллега господин Блинкен, выступая вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах России, а этого допустить нельзя. На чём основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ, мне сказать трудно», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что считает призывы к миру на Украине возможной циничной ловушкой, целью которой является заморозка конфликта.