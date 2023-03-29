Лавров заявил о стремлении Запада продолжать накачивать Украину оружием

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о стремлении Запада продолжать накачивать Украину оружием.

По его словам, именно Запад и Киев ежедневно в разных форматах заявляют, что в настоящий момент нельзя прекращать боевые действия и «надо продолжать накачивать Украину вооружением».

По мнению Лаврова, Запад не желает останавливать конфликт и видит в нём свои геополитические интересы.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что около 50 стран из коалиции «Рамштайн» участвуют в вооружённом конфликте на стороне Киева.

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