Песков заявил, что «саммит за демократию» вряд ли относится к серьёзным мероприятиям
- РИА Новости
По его словам, США претендуют на роль всемирного учителя по вопросам демократии, пытаются второй раз собрать вместе «учеников». Песков отметил, что желание ряда стран принять участие в этом «уроке» — это их суверенное дело.
«Но здесь, на самом деле, очень многие видят, что такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбками. И конечно, это вряд ли можно отнести к категории серьёзных мероприятий», — добавил он.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в декабре 2021 года заявили о контрпродуктивности организованного США «саммита за демократию».
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это мероприятие является движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».
Первый подобный саммит прошёл в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28—30 марта, пишет РИА Новости.