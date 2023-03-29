Песков заявил, что «саммит за демократию» вряд ли относится к серьёзным мероприятиям

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«Саммит за демократию», где США будут заниматься нравоучениями, вряд ли можно отнести к категории серьёзных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «саммит за демократию» вряд ли относится к серьёзным мероприятиям
  • РИА Новости

По его словам, США претендуют на роль всемирного учителя по вопросам демократии, пытаются второй раз собрать вместе «учеников». Песков отметил, что желание ряда стран принять участие в этом «уроке» — это их суверенное дело.

«Но здесь, на самом деле, очень многие видят, что такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбками. И конечно, это вряд ли можно отнести к категории серьёзных мероприятий», — добавил он.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в декабре 2021 года заявили о контрпродуктивности организованного США «саммита за демократию».

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это мероприятие является движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих». 

Первый подобный саммит прошёл в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28—30 марта, пишет РИА Новости.

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