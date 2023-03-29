Песков заявил, что «саммит за демократию» вряд ли относится к серьёзным мероприятиям

«Саммит за демократию», где США будут заниматься нравоучениями, вряд ли можно отнести к категории серьёзных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, США претендуют на роль всемирного учителя по вопросам демократии, пытаются второй раз собрать вместе «учеников». Песков отметил, что желание ряда стран принять участие в этом «уроке» — это их суверенное дело.

«Но здесь, на самом деле, очень многие видят, что такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбками. И конечно, это вряд ли можно отнести к категории серьёзных мероприятий», — добавил он.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в декабре 2021 года заявили о контрпродуктивности организованного США «саммита за демократию».

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это мероприятие является движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».

Первый подобный саммит прошёл в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28—30 марта, пишет РИА Новости.