Рябков прокомментировал инициативу США о трибунале по Украине

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков прокомментировал идею США об организации трибунала по Украине.
Рябков прокомментировал инициативу США о трибунале по Украине
  • РИА Новости

«Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речовку вслед за ними. Ну пусть — у них такие развлечения», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Госдепартамент Соединённых Штатов ранее выступил за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался украинской юридической системой с использованием «международных элементов».

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что слова властей США о поддержке спецтрибунала против России являются профанацией.

В российском постпредстве при ЕС заявили, что Европейский союз и его государства-члены не имеют права учреждать какие-либо международные суды для преследования лидеров третьих стран.

В дипмиссии напомнили, что компетенцией по созданию международных трибуналов обладает исключительно Совет Безопасности ООН.

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