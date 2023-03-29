Посольство: слова властей США о поддержке спецтрибунала против России являются профанацией

Слова сотрудников администрации США о поддержке создания спецтрибунала против России являются профанацией, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления — откровенная профанация», — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.

В посольстве отметили, что эти слова не имеют никакого отношения к правосудию.

Также дипломаты добавили, что США продолжают пренебрегать нормами международного права в угоду геополитическим интересам.

Ранее глава Министерства иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что итальянские власти поддержат создание спецтрибунала по Украине.

В российском постпредстве при ЕС заявили, что Европейский союз и его государства-члены не имеют права учреждать какие-либо международные суды для преследования лидеров третьих стран.

В дипмиссии напомнили, что компетенцией по созданию международных трибуналов обладает исключительно Совет Безопасности ООН.