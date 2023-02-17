Глава МИД Канады поддержала инициативу о создании спецтрибунала по Украине
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По данным Politico, об этом Жоли сказала во время визита в Варшаву через день после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Министр сказала, что канадская сторона готова поддержать идею западных союзников о создании спецтрибунала.
Ранее глава Министерства иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что итальянские власти поддержат создание спецтрибунала по Украине.
В российском постпредстве при ЕС заявили, что Европейский союз и его государства-члены не имеют права учреждать какие-либо международные суды для преследования лидеров третьих стран.
В дипмиссии напомнили, что компетенцией по созданию международных трибуналов обладает исключительно Совет Безопасности ООН.