Глава МИД Канады поддержала инициативу о создании спецтрибунала по Украине

Глава МИД Канады Мелани Жоли поддержала инициативу о создании специального трибунала по Украине.

По данным Politico, об этом Жоли сказала во время визита в Варшаву через день после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Министр сказала, что канадская сторона готова поддержать идею западных союзников о создании спецтрибунала.

Ранее глава Министерства иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что итальянские власти поддержат создание спецтрибунала по Украине.

В российском постпредстве при ЕС заявили, что Европейский союз и его государства-члены не имеют права учреждать какие-либо международные суды для преследования лидеров третьих стран.

В дипмиссии напомнили, что компетенцией по созданию международных трибуналов обладает исключительно Совет Безопасности ООН.