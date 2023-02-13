В МИД Италии заявили, что поддержат создание спецтрибунала по Украине
Об этом он заявил во время мероприятия в Риме.
«Если будет трибунал ad hoc (специальный трибунал), мы не против», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Еврокомиссии заявили о невозможности продвинуть в Генассамблее Организации Объединённых Наций идею «трибунала» для России по ситуации на Украине.
В российском постпредстве при ЕС заявили, что Европейский союз и его государства-члены не имеют права учреждать какие-либо международные суды для преследования лидеров третьих стран.
В дипмиссии напомнили, что компетенцией по созданию международных трибуналов обладает исключительно Совет Безопасности ООН.