В МИД Италии заявили, что поддержат создание спецтрибунала по Украине

Глава Министерства иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что итальянские власти поддержат создание спецтрибунала по Украине.

Об этом он заявил во время мероприятия в Риме.

«Если будет трибунал ad hoc (специальный трибунал), мы не против», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Еврокомиссии заявили о невозможности продвинуть в Генассамблее Организации Объединённых Наций идею «трибунала» для России по ситуации на Украине.

В российском постпредстве при ЕС заявили, что Европейский союз и его государства-члены не имеют права учреждать какие-либо международные суды для преследования лидеров третьих стран.

В дипмиссии напомнили, что компетенцией по созданию международных трибуналов обладает исключительно Совет Безопасности ООН.