Politico: Помпео посетит Украину 3 апреля

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Экс-госсекретарь США Майк Помпео 3 апреля посетит Украину.
Politico: Помпео посетит Украину 3 апреля
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«Помпео будет на Украине 3 апреля», — говорится в сообщении Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания не уточнили, встретится ли Помпео с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что США готовы к конструктивной дипломатии с Россией для прекращения украинского конфликта, однако Москва должна «проявить признаки готовности к ней».

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.

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