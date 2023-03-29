Politico: Помпео посетит Украину 3 апреля
- Gettyimages.ru
«Помпео будет на Украине 3 апреля», — говорится в сообщении Politico со ссылкой на источники.
Собеседники издания не уточнили, встретится ли Помпео с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что США готовы к конструктивной дипломатии с Россией для прекращения украинского конфликта, однако Москва должна «проявить признаки готовности к ней».
Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны являются зачинщиками и подстрекателями украинского конфликта.