Полянский: Киев и Анкара не выступали против продления зерновой сделки на 60 дней

Представители Украины и Турции не уведомляли Россию о том, что они против состоявшегося продления зерновой сделки на 60 дней, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Если две другие стороны не согласны с этим, они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло. То есть, если нас не уведомили о том, что они против пролонгации на 60 дней, то она продлевается на 60 дней», — цитирует его РИА Новости.

При этом дипломат указал на проблему блокирования российского экспорта: страны Европы и США должны были направить компаниям письма, чтобы они не опасались санкций.

«Но результатов нет, реальных результатов на данном этапе нет. Я думаю, что мы были достаточно терпеливы. Вот почему мы согласились продлить эту зерновую сделку на 60 дней», — добавил Полянский.

Ранее российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным позитивно оценил согласие Москвы.