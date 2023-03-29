Полянский: Россия ждёт скорейшего запуска Гутеррешем арбитража против США из-за проблемы виз

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона ждёт скорейшего запуска генсеком организации Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за проблемы виз.

«Мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее. Потому что проблемы накапливаются, они не решаются так, как должны решаться в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, объём нарушений со стороны США соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств вполне достаточен для того, чтобы добиваться арбитража, предусмотренного этим соглашением.

В сентябре 2022 года Полянский заявлял, что Россия будет настаивать на запуске Гутеррешем арбитража против США из-за ситуации с визами.