Air India намерена продолжать полёты над Россией после расширения деятельности

Индийский авиаперевозчик Air India продолжит выполнять полёты над российской территорией после планируемого расширения деятельности, заявил генеральный директор компании Кэмпбелл Уилсон.

Он отметил, что авиакомпания будет выполнять рейсы из Индии в Великобританию через российскую территорию, в случае «если так будет складываться, и это будет самым экономичным решением».

«Авиация, вероятно, является отраслью, которая в наибольшей степени способствует глобальному миру и установлению связей», — приводит ТАСС слова Уилсона в интервью газете The Daily Telegraph.

По его словам, ограничения не использование воздушного пространства негативно скажутся на конкуренции в сфере авиаперевозок.

Ранее издание AirportHaber сообщало, что Турция перестала заправлять и обслуживать самолёты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии из-за письма управления промышленности и безопасности Минторга США.

Позже в Минтрансе России заявили, что российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном порядке.