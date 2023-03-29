Air India намерена продолжать полёты над Россией после расширения деятельности
Он отметил, что авиакомпания будет выполнять рейсы из Индии в Великобританию через российскую территорию, в случае «если так будет складываться, и это будет самым экономичным решением».
«Авиация, вероятно, является отраслью, которая в наибольшей степени способствует глобальному миру и установлению связей», — приводит ТАСС слова Уилсона в интервью газете The Daily Telegraph.
По его словам, ограничения не использование воздушного пространства негативно скажутся на конкуренции в сфере авиаперевозок.
Ранее издание AirportHaber сообщало, что Турция перестала заправлять и обслуживать самолёты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии из-за письма управления промышленности и безопасности Минторга США.
Позже в Минтрансе России заявили, что российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном порядке.