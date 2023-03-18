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NYT: авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полёты над Россией

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Американские авиакомпании, у которых больше нет возможности летать в российском воздушном пространстве, призвали конгресс США и Белый дом запретить иностранным конкурентам полёты над Россией.

Об этом информирует газета The New York Times.

Как отмечает издание, из-за отсутствия возможности летать над Россией американские авиакомпании терпят убытки, поскольку иностранные конкуренты, которые имеют доступ к российскому воздушному пространству, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену.

В связи с этим авиакомпании требуют от американских властей «решить эту проблему», применив к иностранным компаниям те же ограничения и вынуждая их «летать по тем же маршрутам, что и их американские конкуренты».

Ранее издание AirportHaber сообщало, что Турция перестала заправлять и обслуживать самолёты Boeing и Airbus авиакомпаний России и Белоруссии из-за письма управления промышленности и безопасности Минторга США.

Позже в Минтрансе России заявили, что российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном порядке.

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