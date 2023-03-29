Байден признал сложность ситуации в Израиле

Ситуация в Израиле является сложной и властям страны необходимо найти из неё выход, заявил президент США Джо Байден.

«Я не знаю, находятся ли они сейчас в переломном моменте, но я думаю, что это сложная точка», — цитирует РИА Новости Байдена, чьи слова приводит его пресс-пул.

Он добавил, что в Израиле должны разобраться с данной ситуацией.

Ранее израильское радио Kan передавало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал с правящей коалицией приостановку судебной реформы.

Также сообщалось, что по меньшей мере 100 тыс. человек собрались у здания кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Нетаньяху.