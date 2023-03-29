Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву
Об этом говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики.
Отмечается, что в российской столице министра встречали должностные лица российского МИД, а также посол и сотрудники диппредставительства Ирана в России.
Ранее иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что Иран надеется, что сможет максимально использовать близкие отношения с Россией на благо народов двух стран.
По словам посла России в Иране Алексея Дедова, товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году.