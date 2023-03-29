Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл во вторник, 28 марта, с визитом в Москву.

Об этом говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики.

Отмечается, что в российской столице министра встречали должностные лица российского МИД, а также посол и сотрудники диппредставительства Ирана в России.

Ранее иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что Иран надеется, что сможет максимально использовать близкие отношения с Россией на благо народов двух стран.

По словам посла России в Иране Алексея Дедова, товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году.