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Иран надеется максимально использовать близость с Россией на благо народов двух стран

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Иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что Иран надеется, что сможет максимально использовать близкие отношения с Россией на благо народов двух стран.
Иран надеется максимально использовать близость с Россией на благо народов двух стран
  • Gettyimages.ru

«Россия является одной из самых важных и влиятельных экономик в регионе и мире, которые находятся по соседству с Ираном. Мы надеемся, что сможем максимально использовать эту близость и подход двух государств на благо народов Ирана и России», — сказал Хандузи в интервью РИА Новости.

Ранее Хандузи заявил, что считает, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.

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