Иран надеется максимально использовать близость с Россией на благо народов двух стран

Иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что Иран надеется, что сможет максимально использовать близкие отношения с Россией на благо народов двух стран.

«Россия является одной из самых важных и влиятельных экономик в регионе и мире, которые находятся по соседству с Ираном. Мы надеемся, что сможем максимально использовать эту близость и подход двух государств на благо народов Ирана и России», — сказал Хандузи в интервью РИА Новости.

Ранее Хандузи заявил, что считает, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.