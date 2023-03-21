Иран надеется максимально использовать близость с Россией на благо народов двух стран
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«Россия является одной из самых важных и влиятельных экономик в регионе и мире, которые находятся по соседству с Ираном. Мы надеемся, что сможем максимально использовать эту близость и подход двух государств на благо народов Ирана и России», — сказал Хандузи в интервью РИА Новости.
Ранее Хандузи заявил, что считает, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.