Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Ирана в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров в среду, 29 марта, в Москве встретится с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главы внешнеполитических ведомств продолжат заинтересованный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, Закавказье и, конечно, каспийскую проблематику», — рассказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что Иран надеется, что сможет максимально использовать близкие отношения с Россией на благо народов двух стран.

По словам посла России в Иране Алексея Дедова, товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году.