Устроившая стрельбу в школе Нэшвилла наблюдалась у врача из-за эмоционального расстройства

Одри Хейл, открывшая стрельбу в школе в Нэшвилле, наблюдалась у врача из-за эмоционального расстройства, при этом она легально купила семь единиц оружия. Об этом рассказал шеф полиции города Джон Дрейк.

«Она наблюдалась у врача в связи с эмоциональным расстройством», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Оружие Хейл купила в пяти разных местных магазинах, три из них она использовала во время стрельбы в школе, отметил полицейский.

Стрельба произошла 27 марта в городе Нэшвилл (штат Теннесси) в приходской школе. Предварительно установлено, что 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл пришла в школу с оружием и открыла стрельбу по детям и взрослым.

В результате трагедии были убиты трое детей и трое взрослых.

28 марта полиция опубликовала видео штурма школы, в которой произошла стрельба.