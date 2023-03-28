Херш: круг посвящённых в Вашингтоне о диверсиях на «Северных потоках» очень невелик
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- © The Swedish Coast Guard/XinHua
«Круг посвящённых очень невелик. Президента не особо информировали, всё шло через директора ЦРУ, людей на местах», — объяснил журналист.
По его словам, «чем меньше знают в Белом доме, тем лучше, поскольку народ там весьма словоохотлив».
«Про ЦРУ я могу вам сказать одно: когда там замышляют что-то недобросовестное, они умеют не привлекать к этому особого внимания. Понимаете меня?» — отметил Херш.
Также Сеймур Херш в интервью RT заявил, что Вашингтон вбросил в СМИ новую версию о подрывах «Северных потоков», потому что Белый дом знает, кто устроил взрывы, и не будет расследовать эти диверсии.
По словам Херша, всё, что требуется от журналистов пула Белого дома, — это однажды спросить президента США Джо Байдена или его пресс-секретаря о том, ставил ли когда-либо президент задачу всесторонне изучить, кто устроил взрыв на трубопроводах.
Кроме того, он в интервью RT дал прогноз, что лето и осень 2023 года обернутся для Европы катастрофой.
Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».