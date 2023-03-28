Пентагон: США продолжат разведывательные полёты БПЛА там, где необходимо
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Выступая на слушаниях в конгрессе, Остин предложил отложить до закрытой сессии обсуждение сообщения CNN о том, что США проводят ревизию операций в этом районе.
«Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации», — цитирует Остина РИА Новости.
14 марта российские лётчики перехватили американский дрон MQ-9 Reaper, который затем упал в Чёрное море. Пилоты не применяли оружие и не вступали в контакт с БПЛА.
Министр обороны Сергей Шойгу наградил лётчиков орденами Мужества.
В госкорпорации «Ростех» после этого заявили, что обломки американского беспилотника представляют интерес для специалистов российского оборонно-промышленного комплекса.