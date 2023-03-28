Пентагон: США продолжат разведывательные полёты БПЛА там, где необходимо

Пентагон обещает продолжать полёты беспилотников там, где понадобится собирать разведывательную информацию. С таким заявлением выступил глава военного ведомства Ллойд Остин. Он при этом не стал отвечать на вопрос о том, скорректировали ли военные маршруты полётов после потери своего дрона в Чёрном море.

Выступая на слушаниях в конгрессе, Остин предложил отложить до закрытой сессии обсуждение сообщения CNN о том, что США проводят ревизию операций в этом районе.

«Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации», — цитирует Остина РИА Новости.

14 марта российские лётчики перехватили американский дрон MQ-9 Reaper, который затем упал в Чёрное море. Пилоты не применяли оружие и не вступали в контакт с БПЛА.

Министр обороны Сергей Шойгу наградил лётчиков орденами Мужества.

В госкорпорации «Ростех» после этого заявили, что обломки американского беспилотника представляют интерес для специалистов российского оборонно-промышленного комплекса.