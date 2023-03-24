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В «Ростехе» заявили, что обломки БПЛА США Reaper представляют интерес для российского ОПК

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В госкорпорации «Ростех» заявили, что обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper представляют интерес для специалистов российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет ТАСС.
В «Ростехе» заявили, что обломки БПЛА США Reaper представляют интерес для российского ОПК
  • AP

«Конечно, обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper представляют интерес для российской оборонной промышленности», — заявили в «Ростехе».

По мнению представителей госкорпорации, любую подобную находку нужно «разобрать и изучить до последнего болта».

Также в «Ростехе» заявили, что всю трофейную технику тщательно изучают. В госкорпорации объяснили, что в иностранной оборонной промышленности есть «и очевидные удачи, и откровенные промахи».

14 марта российские лётчики перехватили американский дрон MQ-9 Reaper, который затем упал в Чёрное море. Пилоты не применяли оружие и не вступали в контакт с БПЛА.

Министр обороны Сергей Шойгу наградил лётчиков орденами Мужества.

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