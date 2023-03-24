В «Ростехе» заявили, что обломки БПЛА США Reaper представляют интерес для российского ОПК
- AP
«Конечно, обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper представляют интерес для российской оборонной промышленности», — заявили в «Ростехе».
По мнению представителей госкорпорации, любую подобную находку нужно «разобрать и изучить до последнего болта».
Также в «Ростехе» заявили, что всю трофейную технику тщательно изучают. В госкорпорации объяснили, что в иностранной оборонной промышленности есть «и очевидные удачи, и откровенные промахи».
14 марта российские лётчики перехватили американский дрон MQ-9 Reaper, который затем упал в Чёрное море. Пилоты не применяли оружие и не вступали в контакт с БПЛА.
Министр обороны Сергей Шойгу наградил лётчиков орденами Мужества.