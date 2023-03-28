Страны ЕС продлили ограничение на потребление газа на 15%

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Страны ЕС на совете министров энергетики продлили ограничение на потребление газа на 15%.
Страны ЕС продлили ограничение на потребление газа на 15%
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня мы голосовали против, но, к сожалению, кроме Польши и Венгрии все поддержали это предложение, поэтому снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания», — заявил он.

По его словам, это опасно.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Bloomberg заявил, что Евросоюз в апреле планирует предпринять первые шаги по коллективным закупкам природного газа, чтобы добиться снижения цен на энергоносители.

Министр энергетики Швеции Эбба Буш отметила, что в ЕС сохраняются риски перед следующим отопительным сезоном, несмотря на хорошие показатели по заполненности газовых хранилищ по итогам зимы.

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