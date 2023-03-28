Минэнерго Швеции: в ЕС сохраняются риски на отопительный сезон, несмотря на запасы газа

В ЕС сохраняются риски перед следующим отопительным сезоном, несмотря на хорошие показатели по заполненности газовых хранилищ по итогам зимы.

Об этом заявила министр энергетики Швеции Эбба Буш.

«Уровень заполненности газовых хранилищ по итогам отопительного сезона является хорошим индикатором того, что к следующей зиме мы подойдём в лучших условиях, но опасность всё ещё существует», — цитирует её РИА Новости.

Она выразила мнение, что отказ от поставок топлива из России не поможет решить проблему дефицита энергоресурсов в ЕС.

В феврале Совет Евросоюза официально утвердил введение ценовых ограничений на перевозимые по морю российские нефтепродукты — $100 за дизель и $45 за дисконтные продукты.