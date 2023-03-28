Минэнерго Швеции: в ЕС сохраняются риски на отопительный сезон, несмотря на запасы газа

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В ЕС сохраняются риски перед следующим отопительным сезоном, несмотря на хорошие показатели по заполненности газовых хранилищ по итогам зимы.
Минэнерго Швеции: в ЕС сохраняются риски на отопительный сезон, несмотря на запасы газа
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом заявила министр энергетики Швеции Эбба Буш.

«Уровень заполненности газовых хранилищ по итогам отопительного сезона является хорошим индикатором того, что к следующей зиме мы подойдём в лучших условиях, но опасность всё ещё существует», — цитирует её РИА Новости.

Она выразила мнение, что отказ от поставок топлива из России не поможет решить проблему дефицита энергоресурсов в ЕС.

В феврале Совет Евросоюза официально утвердил введение ценовых ограничений на перевозимые по морю российские нефтепродукты — $100 за дизель и $45 за дисконтные продукты.

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