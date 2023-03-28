Мужчина в Австралии нашёл золотой самородок весом 4,6 кг и стоимостью около $160 тысяч

Короткая ссылка
Золотоискатель в Австралии нашёл золотой самородок весом 4,6 кг, стоимость которого достигает порядка 240 тыс. австралийских долларов (около 160 тыс. долларов США).
Мужчина в Австралии нашёл золотой самородок весом 4,6 кг и стоимостью около $160 тысяч
  • Gettyimages.ru
  • © Jean-Philippe Boucicaut / EyeEm

Об этом сообщает телеканал ABC.

Самородок он обнаружил во время разведки в «Золотом треугольнике» между Бендиго, Балларатом и Сен-Арно в штате Виктория. Имя золотоискателя не разглашается.

Как отмечает телеканал, в Виктории лицензию на поиски можно купить примерно за $26.

В ноябре 2020 года в Ботсване был добыт алмаз ювелирного качества массой 998 карат, который стал одним из крупнейших добытых в истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить