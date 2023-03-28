Мужчина в Австралии нашёл золотой самородок весом 4,6 кг и стоимостью около $160 тысяч
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Об этом сообщает телеканал ABC.
Самородок он обнаружил во время разведки в «Золотом треугольнике» между Бендиго, Балларатом и Сен-Арно в штате Виктория. Имя золотоискателя не разглашается.
Как отмечает телеканал, в Виктории лицензию на поиски можно купить примерно за $26.
В ноябре 2020 года в Ботсване был добыт алмаз ювелирного качества массой 998 карат, который стал одним из крупнейших добытых в истории.