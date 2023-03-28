Мужчина в Австралии нашёл золотой самородок весом 4,6 кг и стоимостью около $160 тысяч

Золотоискатель в Австралии нашёл золотой самородок весом 4,6 кг, стоимость которого достигает порядка 240 тыс. австралийских долларов (около 160 тыс. долларов США).

Об этом сообщает телеканал ABC.

Самородок он обнаружил во время разведки в «Золотом треугольнике» между Бендиго, Балларатом и Сен-Арно в штате Виктория. Имя золотоискателя не разглашается.

Как отмечает телеканал, в Виктории лицензию на поиски можно купить примерно за $26.

В ноябре 2020 года в Ботсване был добыт алмаз ювелирного качества массой 998 карат, который стал одним из крупнейших добытых в истории.