В Ботсване нашли один из крупнейших алмазов в истории

В Бостване добыт алмаз ювелирного качества массой 998, который стал одним из крупнейших добытых в истории.

Как сообщает Bloomberg, находка была сделана в шатхе Карове компанией Lucara Diamond.

В 2019 году на этой шахте был добыт алмаз весом в 1 758 карат, который приобрёл Louis Vuitton. По весу он уступает лишь добытому в 1905 году в ЮАР легендарному алмазу весом в 3 106 карат.

В 2015 году на шахте Карове был добыт алмаз весом в 1 109 карат. Он продан за $53 млн. Нынешний алмаз находится на четвертой позиции мирового рейтинга необработанных алмазов.

Ботсвана является крупнейшим в Африке добытчиком алмазов и вторым в мире после России.

Ранее компания Dimond Limited сообщила о находке на руднике в Королевстве Лесото алмаз высшей пробы весом 442 карата.