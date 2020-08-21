В африканском королевстве нашли алмаз весом 442 карата

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Компания Dimond Limited сообщила о находке на руднике в Королевстве Лесото алмаз высшей пробы весом 442 карата.
В африканском королевстве нашли алмаз весом 442 карата
  • © gemdiamonds.com

«Нами на кимберлитовом руднике «Летшенг» найден замечательный алмаз в 442 карата ювелирного качества. Находка подчёркивает потенциал этого месторождения, где регулярно добываются крупные алмазы», — заявил генеральный директор компании Клиффорд Эфлик.

Новый камень входит в группу 40 самых крупных алмазов, когда-либо добытых в мире. 

«Выручка от продажи этого алмаза пойдет на финансирование специального общественного проекта, который будет утверждён по согласованию с правительством Лесото», — отметил директор.

В 2018 году на руднике «Летшенг» был добыт алмаз «Легенда Лесото» весом 910 карат, а в 2006 году — алмаз «Обещание Лесото» в 603 карата. Все они имеют ювелирное качество.

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