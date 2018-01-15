В африканском королевстве нашли один из крупнейших в истории алмазов
На руднике в африканском Королевстве Лесото найден один из крупнейших алмазов в мире. Его масса составляет 910 карат.
Об этом сообщается на сайте британской алмазодобывающей компании Gem Diamonds Ltd.
«Gem Diamonds Ltd. рада объявить об обнаружении алмаза высочайшего качества весом 910 карат ... в шахте Летшенг в Лесото», — говорится в сообщении.
Отмечается, что алмаз имеет цвет D и относится к типу IIа, — это бесцветный алмаз почти без примесей.
В ноябре прошлого года на аукционе в Женеве продали «самый красивый алмаз в мире» за рекордные $34 млн.
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