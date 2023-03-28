РСТ: россиян и других туристов депортируют за подработку на Бали и в Таиланде

Глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов заявил, что россиян и других туристов депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях, так как обладателям туристической визы это запрещено.

«Если туристы начинают зарабатывать и создавать конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, то они перестают быть туристами и становятся трудовыми мигрантами. Соответственно, они не могут находится по туристической визе, и их выдворяют», — пояснил Мохов в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Пхукете заработала система жёлтых и красных карточек для туристов-правонарушителей. В марте два иностранца уже получили первые красные карточки, ещё четверым выдали жёлтые.

13 марта губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер ранее обратился к властям страны с просьбой прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии.