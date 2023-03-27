На Пхукете заработала система жёлтых и красных карточек для туристов-правонарушителей

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На Пхукете заработала система жёлтых и красных карточек для туристов-правонарушителей. В марте два иностранца уже получили первые красные карточки, ещё четверым выдали жёлтые.
На Пхукете заработала система жёлтых и красных карточек для туристов-правонарушителей
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщает The Thaiger.

Система предупреждений создана для борьбы с попытками туристов оправдать своё неправомерное поведение тем, что они «не знали правил».

Так, если турист нарушает правила пребывания впервые, ему выдают жёлтую карточку, а о проступке сообщают в консульство его страны.

Если иностранец повторил правонарушение, он получает красную карточку и его виза отзывается, после чего туриста депортируют.

«В первой половине марта жёлтые карточки получили два француза, гражданин Украины и гражданин Швеции. Красные карточки были вручены гражданам Швеции и Франции, которые затем были депортированы», — уточняет издание.

13 марта губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер ранее обратился к властям страны с просьбой прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии.

Такое решение он принял после того, как получил сообщения о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.

Позднее в посольстве России в Джакарте сообщили, что власти Индонезии в данный момент не предпринимают шагов, направленных на отмену процедуры выдачи виз российским гражданам по прибытии.

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