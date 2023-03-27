На Пхукете заработала система жёлтых и красных карточек для туристов-правонарушителей
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Об этом сообщает The Thaiger.
Система предупреждений создана для борьбы с попытками туристов оправдать своё неправомерное поведение тем, что они «не знали правил».
Так, если турист нарушает правила пребывания впервые, ему выдают жёлтую карточку, а о проступке сообщают в консульство его страны.
Если иностранец повторил правонарушение, он получает красную карточку и его виза отзывается, после чего туриста депортируют.
«В первой половине марта жёлтые карточки получили два француза, гражданин Украины и гражданин Швеции. Красные карточки были вручены гражданам Швеции и Франции, которые затем были депортированы», — уточняет издание.
13 марта губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер ранее обратился к властям страны с просьбой прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии.
Такое решение он принял после того, как получил сообщения о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.
Позднее в посольстве России в Джакарте сообщили, что власти Индонезии в данный момент не предпринимают шагов, направленных на отмену процедуры выдачи виз российским гражданам по прибытии.