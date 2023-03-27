Declassified UK: Британия и США обучали ВСУ применению боеприпасов с ураном

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Британское издание Declassified UK сообщило, что американские и британские инструкторы обучали военных Вооружённых сил Украины применению боеприпасов с обеднённым ураном.
Declassified UK: Британия и США обучали ВСУ применению боеприпасов с ураном
  • AP
  • © Kin Cheung

Издание сослалось на видео британского оборонного ведомства с сообщением о том, что западные инструкторы в ходе курса обучения на территории Великобритании начали знакомить украинских военных с типами боеприпасов для танков Challenger 2.

Также в материале говорится, что боеприпасы с обеднённым ураном были расставлены на столе перед солдатами украинской армии, слушающих инструкторов из США и Британии. 

Ранее президент России Владимир Путин выразил удивление готовностью властей Украины использовать снаряды с обеднённым ураном против граждан, которых в Киеве считают своими.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что такое решение Британии приведёт к серьёзному наращиванию эскалации, а Россия учтёт это в своих действиях и будет опираться на свою военную доктрину.

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