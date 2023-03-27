Detik: полиция на Бали оштрафовала 17 россиян за нарушение ПДД

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Полицейские города Денпасар на индонезийском острове Бали за неделю с 19 по 25 марта выписали штрафы 17 российским гражданам за нарушение правил дорожного движения.
Detik: полиция на Бали оштрафовала 17 россиян за нарушение ПДД
  • Gettyimages.ru
  • © Konstantin Trubavin

Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на данные полиции.

Как пишет издание, всего ПДД за неделю нарушили 43 иностранных граждана из 22 стран.

Также ранее стало известно, что на Пхукете заработала система жёлтых и красных карточек для туристов-правонарушителей. В марте два иностранца уже получили первые красные карточки, ещё четверым выдали жёлтые.

13 марта губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер обратился к властям страны с просьбой прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии.

Такое решение он принял после того, как получил сообщения о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.

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