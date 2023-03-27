GT: решение Путина по ядерному оружию стало сигналом США не лезть в конфликт на Украине

Короткая ссылка
Заявление президента России Владимира Путина касательно тактического ядерного оружия в Белоруссии стало сигналом для США и стран Запада перестать вмешиваться в конфликт на Украине, пишет газета Global Times.
GT: решение Путина по ядерному оружию стало сигналом США не лезть в конфликт на Украине
  • РИА Новости

«Этим шагом Москва надеется показать, что если США и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию», — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Украина попросила Британию, Францию, США и Китай отреагировать на планы России построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить