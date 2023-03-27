GT: решение Путина по ядерному оружию стало сигналом США не лезть в конфликт на Украине
- РИА Новости
«Этим шагом Москва надеется показать, что если США и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию», — говорится в статье.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
Украина попросила Британию, Францию, США и Китай отреагировать на планы России построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.