GT: решение Путина по ядерному оружию стало сигналом США не лезть в конфликт на Украине

Заявление президента России Владимира Путина касательно тактического ядерного оружия в Белоруссии стало сигналом для США и стран Запада перестать вмешиваться в конфликт на Украине, пишет газета Global Times.

«Этим шагом Москва надеется показать, что если США и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию», — говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Украина попросила Британию, Францию, США и Китай отреагировать на планы России построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.