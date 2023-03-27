МИД России: Москва желает Израилю урегулировать все внутренние вопросы

Россия не вмешивается во внутренние дела Израиля и желает, чтобы все спорные вопросы были урегулированы.

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Мы не вмешиваемся в их внутренние дела. Желаем, чтобы все вопросы были урегулированы в рамках тех процедур, которые предусмотрены политической... (деятельности. — RT) страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что израильская полиция применила водомёты, чтобы оттеснить прорвавшихся к резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме манифестантов.

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов.

Также экс-премьер Израиля Нафтали Беннет призвал представителей действующей власти отложить судебную реформу на фоне протестов и перейти к переговорам.