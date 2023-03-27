Секретарь Совбеза Патрушев назвал США чемпионом по числу развязанных в мире войн
- РИА Новости
«К месту и не к месту провозглашая демократические лозунги, на деле Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».
Ранее Патрушев выразил уверенность, что Соединённые Штаты задействуют все средства в конфликте на Украине.
По его словам, США и их вассалы накачивают Украину оружием.