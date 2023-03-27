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Секретарь Совбеза Патрушев назвал США чемпионом по числу развязанных в мире войн

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США давно стали чемпионами по числу развязанных войн в разных частях мира и по нарушениям суверенитета других государств.
Секретарь Совбеза Патрушев назвал США чемпионом по числу развязанных в мире войн
  • РИА Новости

«К месту и не к месту провозглашая демократические лозунги, на деле Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Ранее Патрушев выразил уверенность, что Соединённые Штаты задействуют все средства в конфликте на Украине.

По его словам, США и их вассалы накачивают Украину оружием.

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