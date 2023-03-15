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Патрушев заявил, что США используют все средства в украинском конфликте

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность, что Соединённые Штаты задействуют все средства в конфликте на Украине.
Патрушев заявил, что США используют все средства в украинском конфликте
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, политик сказал в эфире Первого канала.

«Они участвуют в (конфликте. — RT) и используют для этого все средства», — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что доказательством этого может послужить инцидент с американским беспилотником.

Он ранее уже подчёркивал, что ситуация с американским беспилотником подтвердила, что США непосредственно участвуют в боевых действиях на Украине против России.

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