Патрушев заявил, что США используют все средства в украинском конфликте
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, политик сказал в эфире Первого канала.
«Они участвуют в (конфликте. — RT) и используют для этого все средства», — подчеркнул Патрушев.
Он добавил, что доказательством этого может послужить инцидент с американским беспилотником.
Он ранее уже подчёркивал, что ситуация с американским беспилотником подтвердила, что США непосредственно участвуют в боевых действиях на Украине против России.