Узнать больше

Патрушев: США и их вассалы накачивают Украину оружием

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в Поволжье заявил, что США и их вассалы накачивают Украину оружием.
Патрушев: США и их вассалы накачивают Украину оружием
  • РИА Новости

«Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что для американцев и их подчинённых потери со стороны украинцев не имеют никакого значения.

«Да и боевые действия идут не на их территориях», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что освобождение Украины от неонацизма будет важным этапом «становления многополярного мира, возвращения стабильности и укрепления международной безопасности».

Ранее Патрушев заявил о попытках экстремистов снизить уровень поддержки СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить