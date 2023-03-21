Патрушев: США и их вассалы накачивают Украину оружием
- РИА Новости
«Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что для американцев и их подчинённых потери со стороны украинцев не имеют никакого значения.
«Да и боевые действия идут не на их территориях», — подчеркнул Патрушев.
Секретарь Совбеза также подчеркнул, что освобождение Украины от неонацизма будет важным этапом «становления многополярного мира, возвращения стабильности и укрепления международной безопасности».
Ранее Патрушев заявил о попытках экстремистов снизить уровень поддержки СВО.