Патрушев заявил о попытках экстремистов снизить уровень поддержки СВО

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в Поволжье заявил о попытках экстремистов снизить уровень поддержки СВО.

Как он уточнил, экстремисты используют для своих задач распространение информации через интернет.

«В прошлом году в округе почти на 40% выросло число преступлений экстремистской направленности, совершаемых в основном с использованием сети Интернет. Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Патрушев выразил уверенность, что Соединённые Штаты задействуют все средства в конфликте на Украине.