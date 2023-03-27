Богданов сообщил, что Россия с обеспокоенностью следит за протестами в Израиле

Россия с тревогой следит за обстановкой в Израиле, где накануне произошли протесты на фоне попыток правительства провести судебную реформу, сообщил ТАСС замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Следим, но с тревогой, конечно. Главное, чтобы не было каких-то проблем для наших граждан», — сказал он.

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов. Он отметил, что из-за недовольства протестующих безопасность, экономика и общество оказались под угрозой.

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет также призвал представителей действующей власти отложить судебную реформу и перейти к переговорам.

Как поясняет ТАСС, по мнению оппозиции, реформа предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей. Противники правительства считают, что это может подорвать демократические основы израильской государственности.

При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что реформа уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает политическую систему страны более демократичной.