Богданов анонсировал встречу замглав МИД России, Турции, Ирана и Сирии в ближайшее время

Встреча заместителей глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии состоится в ближайшее время.

Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Готовимся (к встрече. — RT). Я думаю, что скоро. Надеемся», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что четырёхсторонняя встреча на уровне МИД по Сирии отложена по просьбе России, дата проведения пока не определена.

14 марта заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан заявил, что Дамаск изучает вопрос участия во встрече заместителей министров иностранных дел Ирана, Турции, России и Сирии в Москве.